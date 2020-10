Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht unbeteiligte Unfallzeugen - Ratingen - 2010064

Am frühen Freitagabend des 09.10.2020, gegen 17.50 Uhr, kam es an der Berliner Straße in Ratingen-West, in Höhe Einsteinstraße, zu einem nur leichten Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Fahrradfahrer von einem Linienbus touchiert wurde, als er dort gerade an einer Fußgängerampel die Straße überqueren wollte. Hierbei wurde der junge Ratinger glücklicher Weise nur leicht verletzt und an seinem Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50,- Euro.

Bisher liegen der Polizei nur die Aussagen des Kindes, des 53-jährigen Busfahrers aus Düsseldorf sowie eines hinter dem Bus in einem PKW fahrenden 43-jährigen Zeugen aus Ratingen vor. Im Rheinbahnbus der Linie 754 sollen zur Unfallzeit aber mindestens drei bislang noch unbekannte Fahrgäste in Richtung Düsseldorf unterwegs gewesen sein. Sie verließen den Bus noch vor der polizeilichen Unfallaufnahme, um ihre weiteren Anschlüsse nicht zu verpassen. Sie stehen daher bisher leider nicht als mögliche Unfallzeugen zur Verfügung. Die Busfahrgäste und mögliche andere unbeteiligten Zeugen des Unfalles werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, in Verbindung zu setzen, um dem mit der Klärung des Vorfalls beauftragten Verkehrskommissariat eine neutrale Unfallrekonstruktion zu ermöglichen.

