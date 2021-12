Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Arztpraxis

Gevelsberg

In der Nacht vom 09.12.2021 auf den 10.12.2021 hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Arztpraxis in der Frielinghauser Straße in Gevelsberg auf. Anschließend durchsuchten sie die Praxisräume und entwendeten Bargeld, Medikamente und Impfpässe. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

