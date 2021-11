Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kayhude - Pkw fährt in Hauswand

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (14.11.2021) ist es in der Segeberger Straße in Kayhude zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw von der Bundesstraße 432 abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren ist.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 34-Jähriger aus Leezen mit einem Mercedes die Bundesstraße aus Richtung Norderstedt kommend in Richtung Kayhude.

Im Verlauf einer Linkskurve am Ortseingang kam der Pkw um 02:00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand einer Gaststätte.

Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der Befragung stellten die aufnehmenden Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab über 2 Promille. Zudem ist der 34-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk übernahmen die Sicherung des Gebäudes.

Ein Abschleppunternehmen barg den Unfallwagen.

Beamte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahmen einen Verkehrsunfall auf und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell