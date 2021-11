Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Dienstag, den 09.11.2021, ist es in der Fröbelstraße in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein parkender Pkw angefahren wurde.

Zwischen 12:30 und 16:30 Uhr parkte ein schwarzer VW Polo auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 4 und wurde in diesem Zeitraum im hinteren linken Bereich angefahren.

Das flüchtige Verursacherfahrzeug dürfte weiß gewesen sein.

Das Polizeirevier Pinneberg bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

