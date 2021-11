Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Mehrere Sachbeschädigungen in der Straße Kielort

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Freitag und Samstag (13.11.2021) ist es in der Straße Kielort in Norderstedt zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw und Fahrrädern gekommen.

Nach dem bisherigen Stand zerstachen unbekannte zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen an zehn Pkw und fünf Fahrrädern einen oder mehrere Reifen.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen am Samstagmorgen mehrere Strafanzeigen auf.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet um sachdienliche Hinweise unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell