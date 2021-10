Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrollen in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Mottstraße sind am Mittwoch, 20. Oktober, zwischen 11.15 und 12.30 Uhr mehrere Verstöße registriert worden. Zehn Personen waren nicht angeschnallt, fünfmal wurde während der Fahrt das Handy benutzt, in einem Fall war ein Kind nicht ordentlich gesichert, und an einem Fahrzeug wurden Mängel festgestellt.

Die Polizei wird auch in Zukunft Verkehrskontrollen durchführen, damit alle sicher an ihr Ziel kommen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell