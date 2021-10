Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 20-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein Unfall hat sich am frühen Mittwochmorgen, 20. Oktober, gegen 5.30 Uhr in der Brunckstraße ereignet. Ein 59-Jähriger wollte mit seinem Fahrzeug von der Ruthenstraße in die Brunckstraße abbiegen und missachtete dabei eine von links kommende 20-jährige Autofahrerin. Es kam zur Kollision, wobei das Auto der 20-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde und dort mit dem Pkw eines 63-Jährigen zusammenstieß. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Da aus einem Auto Betriebsstoffe austraten, wurde zusätzlich die Feuerwehr alarmiert. Die Brunckstraße war während der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung voll gesperrt.

