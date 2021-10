Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwoch (29.09., 17.00 Uhr) befuhr eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin den Radweg der Dammstraße. Sie beabsichtigte auf die Wiedenbrücker Straße in Richtung Schalückstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Straße Unter den Ulmen in Fahrtrichtung Wiedenbrücker Straße.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß bei welchem sich die Pedelec-Fahrerin stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Der Autofahrer händigte am Unfallort einen Zettel mit rudimentären Kontaktdaten aus. Anschließend fuhr er weiter. Er soll zwischen 30 und 40 Jahren alt gewesen sein und einen roten Suzuki mit Gütersloher Kennzeichen gefahren haben. In dem Auto saß ein Kind auf der Rückbank.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise und Angaben zu dem Unfall nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

