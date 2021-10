Polizei Gütersloh

POL-GT: Randalierer an der Langen Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitagabend (01.10., 22.20 Uhr) drang eine sechsköpfige Personengruppe über ein offen stehendes Fenster eines Büros an der Langen Straße ein. Anschließend randalierten die Männer in dem Büro. Nachdem die Personen mehrfach aufgefordert worden sind die Räumlichkeiten zu verlassen, gingen sie auf einen sich berechtigt in dem Büro anwesenden Mann los und verletzten diesen leicht. Anschließend flüchtete die Gruppe. Im Rahmen der anschließend veranlassten Fahndung konnten alle Männer identifiziert werden. Ein Strafverfahren gegen die 21-27 Jahre alten Männer wurde eingeleitet.

