Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02.10., 21.30 Uhr - 03.10., 07.20 Uhr) gelangten unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsraum des Kiosks eines Lebensmittelmarktes an der Holter Straße. Zutritt verschafften sich die Einbrecher im Bereich der Außenfassade an der Gebäuderückseite. Im Inneren des Kiosks entwendeten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge diverse Tabakprodukte.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell