Polizei Gütersloh

POL-GT: 26-jähriger Mann verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitagabend (01.10., 23.00 Uhr) kam es auf bislang unbekannter Ursache zwischen zwei Männern an der Berliner Straße zu einem Streit. Im Zuge des Streits verletzte ein 35-jähriger Mann einen 26-Jährigen mit einem Messer. Noch als die Beamten den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, stritten beiden die beiden alkoholisierten Rumänen miteinander. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Der 26-jährige Mann wurde aufgrund seiner leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

