Polizei Gütersloh

POL-GT: Gefährliche Körperverletzung, Widerstand, Polizeigewahrsam

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Samstagmorgen (02.10., 01.21 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Berliner Straße informiert. Vor Ort trafen die Beamten zunächst auf eine Dreiergruppe. Einer der Männer, ein 20-jähriger Gütersloher, war leicht verletzt. Alle berichteten von einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei Männern, mit welchen man zuvor auf dem Parkplatz in Streit geraten war. Im Zuge der Auseinandersetzung haben beiden Männer auf dem am Boden liegenden 20-Jährigen eingetreten.

Die beiden tatverdächtigen Männer, 26- und 25-jährige Bielefelder, wurden durch eine weitere Streifenwagenbesatzung in der Nähe angetroffen. Beide waren hochgradig provokativ und zeigten sich auch den Beamten gegenüber in der zuvor beschriebenen streitlustigen Art und Weise.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft sollten beiden Tatverdächtigen Blutproben entnommen werden. Der 25-Jährige wehrte sich gegen den Transport zur Polizeiwache. Er sperrte sich gegen sämtliche Maßnahmen, spuckte umher und versuchte die Beamten mit Kopfstößen zu verletzten. Zudem lies er die Beamten fortwährend an seinem Repertoire an Beleidigungen teilhaben.

Beiden Männer wurden nach den Blutprobenentnahmen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen beiden wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell