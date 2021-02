Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0085 --Autofahrerin mit lebensgefährlichen Verletzungen--

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Rönnebeck, Kreinsloger Zeit: 05.02.21, 8.50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Bremen-Blumenthal zog sich eine 36 Jahre alte Autofahrerin lebensgefährliche Verletzungen zu. Der andere Unfallbeteiligte, ein 32 Jahre alter Fahrzeugführer, stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Der 32-Jährige befuhr mit einem VW Touran die Straße Kreinloger in Richtung Rönnebeck. Die 36 Jahre alte Fahrerin eines Smart kam ihm entgegen und wollte von der Kreinloger in die Ermlandstraße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der 32 Jahre alte VW-Fahrer, der zunächst falsche Personalien angab, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem war das Auto nicht zugelassen. Ein Atemalkohol- und Drogenvortest verlief positiv, er wurde mit zur Wache genommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Beide Autos wurden abgeschleppt und zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

