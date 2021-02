Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0083 --Party in der Pizzeria--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm Zeit: 04.02.21, 22.30 Uhr

Die Polizei Bremen löste Donnerstagabend eine Feier in einer Pizzeria in Obervieland auf. 15 Personen verstießen gegen die Coronaverordnung, zwei von ihnen hatten einen Haftbefehl.

Die Gäste feierten in den hinteren Räumen der Gaststätte im Ortsteil Kattenturm. Es wurde Alkohol getrunken und der Betreiber der Pizzeria stellte ein Buffet zur Verfügung. Beim Eintreffen der Polizei kletterte ein Mann sofort aus dem Fenster, zwei weitere Personen versuchten sich in den Lagerräumen zu verstecken. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass gegen eine 42 Jahre alte Frau und einen gleichaltrigen Mann so genannte Erzwingungshaftbefehle vorlagen, sie wurden mit zur Wache genommen. Nach der Begleichung der offenen Beträge konnten sie entlassen werden. Gegen die Gäste und dem Betreiber der Pizzeria wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung geschrieben.

Abstand ist weiterhin Anstand: Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen im Sinne der Coronaverordnung. Schützen Sie ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung.

