Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FN) Am 01.10.2021 kam es gegen 14:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Versmolder Strasse in Halle- OT Hörste. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 52- jährige Fahrer eines PKW in Höhe der Wacholderstrasse nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte in der Folge mit einem dort befindlichen Baum. Der Fahrer des PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der PKW- Fahrer noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Versmolder Strasse im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

