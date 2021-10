Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Isselhorster Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagnachmittag (30.09., 16.20 Uhr) ereignete sich auf der Isselhorster Straße im Ortsteil Avenwedde-Bahnhof ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrerinnen, bei welchem beide verletzt wurden. Zuvor befuhr eine 53-jährige Gütersloherin mit einem Fiat die Isselhorster Straße aus Richtung Avenwedde Straße kommend, in Richtung Nordhorner Straße fahrend. In einer leichten Linkskurve musste die Fiat-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich begegnete eine 50-jährige Gütersloherin mit einem Mitsubishi der Fiat-Fahrerin und es kam zur Kollision im Kurvenbereich.

Während die 53-Jährige mit leichten Verletzungen durch den eingesetzten Rettungsdienst zu ambulanten Untersuchungen in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert wurde, musste die 50-Jährige zur stationären Aufnahme ebenfalls in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht werden.

Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und den Abtransport der erheblich beschädigten Unfallfahrzeuge. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Isselhorster Straße im Bereich der Unfallstelle für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10 000 Euro.

