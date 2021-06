Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.06.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Unfall beim Abbiegen

Am Montagabend kollidierten in Boxberg-Schweigern ein LKW und ein PKW miteinander. Der Fahrer des LKWs fuhr mit seinem Gefährt auf dem Rennigweg in Richtung der B292. An der Einmündung auf die Bundesstraße übersah der 61-Jährige wohl den bereits dort fahrenden Opel einer 28 Jahre alten Frau und stieß mit diesem zusammen. Die Opel-Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Wertheim: Insekt sorgt für Fahrradunfall

Eine 31-Jährige wurde am Montagmorgen bei einem Radunfall in Wertheim verletzt. Die Frau fuhr auf ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Teilbacher Mühle, als ihr ein Insekt unters T-Shirt flog und mehrmals zustach. Wohl vor Schreck und Schmerz bremste die Frau ruckartig, sodass sie sich nach vorne überschlug und zu Boden stürzte. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Wertheim: Suzuki von Unbekanntem beschädigt

Eine unbekannte Person beschädigte am Montag in Wertheim-Mondfeld einen geparkten Suzuki Jimny. Der Wagen stand zwischen 12 Uhr und 13.45 Uhr in der Niebelungenstraße am Straßenrand. In diesem Zeitraum blieb wohl der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Fahrzeugs beim Vorbeifahren am Außenspiegel des Suzukis hängen und riss diesen ab. Dabei entstanden Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell