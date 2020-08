Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Polizei warnt vor Handtaschendieben

Bad Segeberg (ots)

In den letzten Tagen ist es im Stadtgebiet zu mindestens drei Diebstählen von Handtaschen aus Autos gekommen. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zu erhöhter Aufmerksamkeit.

Nach derzeitigem Stand entwendeten Unbekannte am Samstag (22.08.2020) das Portmonee einer 71-jährigen Frau aus Wedel. Die Geschädigte hatte soeben ihre Einkäufe Am Marienhof erledigt und diese im Kofferraum ihres Pkw verstaut. Während sie ihren Einkaufswagen zurückbrachte, stahlen die Diebe die Geldbörse aus der ebenfalls im Kofferraum abgelegten Handtasche.

Ähnlich erging es eine 78-jährigen am selben Tag in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Rissener Straße. Hier verschwand die komplette Handtasche aus dem Kofferraum, während die Dame diesen in das Depot zurückbrachte.

Montagvormittag kam es hier erneut zum Diebstahl. Unbekannte entwendete in einem unbeobachteten Moment die Handtasche einer 80-jährigen Hamburgerin aus dem Kofferraum ihres Pkw.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Masche. Nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit reicht den Dieben aus, um an ihre Beute zu gelangen.

Die Polizei rät dazu, Wertsachen möglichst immer eng am Körper bzw. in Innentaschen der Kleidung bei sich zu tragen.

Insbesondere sollte Handtaschen oder Rucksack niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Die Täter warten geradezu darauf, in einem unbeobachteten Moment in die im Einkaufswagen befindliche Handtasche zu greifen oder ein Portmonee aus dem getragenen Rucksack zu ziehen.

Sollte es doch zum Diebstahl gekommen sein, sollten EC-Karten über den Sperrnotruf 116 116 gesperrt und bei der Polizei Strafanzeige erstattet werden.

Diese und weitere Informationen auch zu anderen Themen gibt's im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Zudem können sich besorgte Bürger bei bestehender Unsicherheit im Umgang mit dem Phänomen an jede örtliche Polizeidienststelle oder gleichermaßen an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg (04551 884-2141) wenden. Dort erhalten vermeintliche Opfer entsprechende Hinweise.

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

zu entnehmen.

