Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch und Pkw-Diebstahl am Ahornweg - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der vergangenen Freitagnacht (30.09., 22.30 Uhr - 01.10., 06.30 Uhr) Zutritt zu einem Wohnhaus am Ahornweg im Ortsteil Barnhausen verschafft und anschließend den Pkw der Anwohner gestohlen. Die Einbrecher öffneten derzeitigen Erkenntnissen zufolge gewaltsam die Außentür zu einem im Haus befindlichen Büro und entwendeten die Fahrzeugschlüssel des in der Garage stehenden Pkw. In der Folge verließen die Täter das Gebäude und flüchteten mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen VW Tiguan, Baujahr 2019. Das Fahrzeug wurde bis zum Zeitpunkt des Diebstahls mit den amtlichen Kennzeichen OS-KL 266 geführt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell