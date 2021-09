Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall auf der Bokeler Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Mittwochnachmittag (29.09., 16.50 Uhr) ereignete sich auf der Bokeler Straße im Rietberger Ortsteil Bokel ein Verkehrsunfall eines BMW-Fahrers, der sich hierdurch schwere Verletzungen zuzog. Der 23-jährige Mann aus Verl befuhr mit seinem Pkw zuvor die Straße in Richtung Langenberg, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Einmündung Sudeschweg nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge touchierte das Fahrzeug einen Leitpfosten und einen Telefonmast und kam abschließend im Straßengraben vor einem Baum zum Stehen.

Der 23-Jährige verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte den Verler zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Bokeler Straße im Bereich der Unfallstelle für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und den Abtransport des erheblich beschädigten BMW. Zudem kümmerten sich verständigte Feuerwehrkräfte um die Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 11 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell