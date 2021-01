POL-PPKO: Sachbeschädigung an Pkw, Clemensstraße Koblenz

Polizeipräsidium Koblenz

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15./16.01.21) wurde im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 08.55 Uhr die Seitenscheibe eines in der Clemensstraße in Koblenz geparkten Pkw VW Golf von bisher unbekannten Tätern mit drei Basaltsteinen eingeworfen. Der verursachte Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter Tel. 0261-103-2510 zu melden.

