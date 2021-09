Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch Am Anger - Geldbörse gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Anger war in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen (28.09., 22.00 Uhr - 29.09., 07.40 Uhr) Ziel von Einbrechern. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in die Wohnung und entwendeten derzeitigen Erkenntnissen zufolge eine Geldbörse.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell