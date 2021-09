Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter stiehlt Taxifahrer Geldbörse - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Mittwochabend (29.09., 19.30 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh zu dem Diebstahl einer Geldbörse eines Taxifahrers am Burgweg im Ortsteil Wiedenbrück gerufen. Zuvor, so den Angaben des 72-jährigen Taxifahrers zufolge, erhielt der Fahrer den Auftrag eine Person am Burgweg zur Beförderung aufzunehmen. Dort eingetroffen verwickelte ein junger bislang unbekannter Mann den Taxifahrer unter einem Vorwand zunächst in ein Gespräch. In der Folge entriss der Täter dem Fahrer unvermittelt die Geldbörse und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Beschreibung nach handelte es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit südeuropäischem Aussehen. Bekleidet war der Täter u.a. mit einer weißen Weste.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell