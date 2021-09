Polizei Gütersloh

POL-GT: Schulbusunfall in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Am Dienstagmorgen (28.09., 07.35 Uhr) ereignete sich auf der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte der 44-jährige Fahrer eines Audis von der Bahnhofstraße nach links in die Hoffstraße abzubiegen. Verkehrsbedingt hielt der Fahrer des Audis auf der Bahnhofstraße an. Mit ihm zwei dahinter fahrende Autofahrerinnen. Der 68-jährige Fahrer eines Schulbusses befuhr mit seinem Bus die Bahnhofstraße in Richtung Borgholzhausen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr er auf die stehenden Fahrzeuge auf und schob sie ineinander.

In dem Bus saßen derzeitigen Erkenntnissen nach 82 Kinder und Jugendliche, welche auf dem Weg zur Gesamtschule in Borgholzhausen waren. 13 Kinder und Jugendliche (zwischen 10 und 17 Jahren) meldeten sich nach dem Unfall unmittelbar am Unfallort mit leichten Verletzungen. Sie wurden mit mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die übrigen Kinder und Jugendliche wurden mit einem Ersatzbus zu Schule gefahren. Dort wurden sie von Lehrpersonal und durch die Polizei nachbetreut. Die Fahrerinnen der mittleren Autos, eine 18-jährige Opel Agila Fahrerin aus Versmold und eine 48-jährige Opel Astra Fahrerin aus Georgsmarienhütte, erlitten bei dem Zusammenstoß ebenfalls leichte Verletzungen. Auch sie wurden in Krankenhäuser gefahren.

Am Vormittag meldeten sich drei weitere Kinder aus dem Bus nachträglich mit leichten Verletzungen.

Der Opel Astra und der Opel Agila waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 24.000 Euro.

Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde durch die Polizei für ca. dreieinhalb Stunden gesperrt.

