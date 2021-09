Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkzeugdiebstahl aus Firmentransporter - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen (24.09., 17.30 Uhr - 27.09., 07.40 Uhr) an der Münsterstraße/ B 476 im Versmolder Ortsteil Peckeloh den Firmentransporter einer Metallbaufirma aufgebrochen und diverses Werkzeug aus dem Fahrzeug gestohlen. Der Transporter stand auf einem Parkplatz an der Firmenzufahrt. Die Diebe öffneten gewaltsam die Heckklappe und entwendeten u.a. Bohrhammer, Winkelschleifer, Ladegeräte, Akkus und einen Laserpointer.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell