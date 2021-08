Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von LED Arbeitsscheinwerfern

Hildesheim (ots)

Sibbesse/OT Almstedt. (ver) In der Nacht vom 14.08. auf den 15.08.2021 wurden von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, welche auf dem Hof in der Straße Am Berge in Almstedt abgestellt war, zwei LED Arbeitsscheinwerfer abgeschraubt und anschließend die Zuleitungskabel durchgekniffen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Sibbesse unter der Tel.: 05065/9639115 oder das Polizeikommissariat Alfeld Tel.: 05181/91160 entgegen.

