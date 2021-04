Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Glätte: Eine Person bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Stellenweise war es im Kreis Coesfeld am Donnerstagmorgen (08.04.21) glatt. Insgesamt kam es zu vier Unfällen. Vor allem am Daruper Berg gab es Probleme. Gegen 5.30 Uhr verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto und fuhr in einen Graben. Mit einem Rettungswagen kam er verletzt in ein Krankenhaus. Auch die Fahrt eines Betonmischers endete gegen 6.50 Uhr am Daruper Berg im Graben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bei Blechschäden blieb es bei zwei weiteren Unfällen. An der L555 rutschte gegen 7.05 Uhr ein Auto auf Höhe der Varlar-Schänke ebenfalls in den Graben. Einen weiteren Unfall gab es gegen 6.20 Uhr auf Höhe eines Möbelhauses an der B474.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell