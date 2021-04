Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Industriestraße/Radfahrer nach Unfall weggefahren

Coesfeld (ots)

Beim K+K-Supermarkt an der Industriestraße sind am Samstag (03.04.21) zwei Radfahrer zusammensgestoßen. Unfallzeit war zwischen 16.33 Uhr und 17 Uhr. Ein 44-jähriger Billerbecker wurde dabei leicht verletzt. Der etwa 18-jährige Unfallbeteiligte entfernte sich mit seinem Pedelec, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell