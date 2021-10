Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Autobahnraststätte an der A2

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Autobahnraststätte auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover war in der Nacht von Freitag auf Samstag (01.10., 22.30 Uhr - 02.10., 04.50 Uhr) Ziel eines Einbruchs. Bislang unbekannte Täter hebelten zunächst eine Gebäudetür im rückwärtigen Bereich auf und gingen anschließend einen Geldautomaten im Eingangsbereich des Verkaufsraums an. Durch brachiales Hebeln öffneten die Einbrecher den Automaten. Zur Höhe des Diebesgutes können bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell