Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Freitagabend (01.10., 20.30 Uhr) befuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer die Kreuzung Am Anger/ Stadtring Sundern. Zeitgleich beabsichtigte eine Autofahrerin von der Straße Am Anger nach rechts auf den Stadtring Sundern abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Autofahrerin verließ anschließend den Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung und den verletzten Jugendlichen zu kümmern. Zeugen gaben an, dass es sich bei dem Auto der Fahrerin um einen grauen Golf gehandelt hat. Die Fahrerin sei zwischen 55 und 60 Jahren alt gewesen. Zudem trug sie eine Brille.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

