Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrer baut Unfall und flüchtet und kommt zur Unfallstelle zurück

PirmasensPirmasens (ots)

Am frühen Samstag morgen gegen 01:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Pirmasenser die Alleestraße in Fahrtrichtung Schloßstraße. In Höhe der Hausnummer 31 fuhr er gegen einen geparkten Pkw, welcher durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Lichtzeichenanlage geschleudert wurde. Ohne um sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, um dann eine halbe Stunde später wieder zum Unfallort zurück zu kommen. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, was ein anschließender Alkotest mit 0,96 Promille belegte. Auf den Fahrzeugführer kommt nun eine Strafanzeige zu.

