Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau wird angefahren

PirmasensPirmasens (ots)

Am Freitag, den 04.12.2020 gegen 10:40 Uhr wollte eine 57-jährige Pirmasenserin in der Zweibrücker Straße die Hillstraße überqueren. Ein 59-jähriger Fahrer eines Opel Vivaros befuhr die Hillstraße, wollte in die Zweibrücker Straße einbiegen und übersah die querende Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall und dem anschließenden Sturz verletzte sich die Frau und kam ins Krankenhaus wo sie stationär aufgenommen wurde. (pips)

