POL-CUX: Versuchter Einbruch in Firmentransporter in Drangstedt

Geestland. In der Zeit von Sonntag, 05.09.2021, 19:00 Uhr bis Montag, 06.09.2021, 06:30 Uhr versuchten Unbekannte in der Hafenstraße im Ortsteil Drangstedt einen Firmentransporter aufzubrechen. Ziel der unbekannten Täterschaft waren vermutlich darin gelagerte Arbeitsmaschinen und -materialien. Der oder die Täter ließen von ihrer Tat ab, als die Alarmanlage des Fahrzeugs auslöste. Zeugen in dieser Sache wenden sich bitte an das Polizeikommissariat Geestland unter Telefon 04743 928-0.

