Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Arbeiter wurde von Stahlmatten verletzt - Versuchter Wohnungseinbruch - Trickbetrug - Diebstahl von Dachrinnen - Dieseldiebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Dewangen: Hecke beschädigt

Auf einer Länge von etwa 4 Metern wurde am Riegelhof eine Buchenhecke beschädigt. An der Hecke entlang der Kreisstraße 3240 wurden Äste und Stämme in einer Höhe zwischen 50 cm und 200 cm abgeschnitten bzw. eingerissen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Daimler-Benz SLK, der am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 17:45 Uhr in der Jahnstraße geparkt war, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Aalen: Dieseldiebstahl

Am Donnerstag gegen 8 Uhr stellte ein LKW-Fahrer fest, dass in der Nacht zuvor ein bislang Unbekannter Dieselkraftstoff aus seinem LKW Daimler-Benz entwendet hat, nachdem zuvor der Tankdeckel aufgebrochen wurde. Der LKW stand zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Parkplatz in der Straße Am Mittelbach in Hofen.

Stödtlen: Diebstahl von Dachrinnen

Zwischen Donnerstag und Freitag wurden bei Stödtlen-Ziegelhütte entlang der Verbindungsstraße nach Niederroden an einem freistehenden Pumphaus zwei Fallrohre und eine Kupferdachrinne entwendet. Zudem wurden an zwei Buswartehäuschen in Niederroden drei Kupferfallrohre abmontiert und entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Nummer 07964 / 330001 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Trickbetrug

Am Freitagmorgen wurden in der Innenstadt mehrere Personen von einem etwa 50-jährigen Mann angesprochen, der angab einen Goldring gefunden zu haben und diesen für 50 Euro verkaufen möchte. Von einem Passanten wurde für den wertlosen Ring 17 Euro übergeben. Von einem weiteren Passanten wurde dem stämmigen, vermutlich rumänisch sprechenden Mann ein Essen an einem Imbiss spendiert.

Mögglingen: Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr und Freitagmorgen, 04:30 Uhr, wurde versucht in der Salzstraße eine Hauseingangstür aufzubrechen, was jedoch aufgrund der stabilen Tür nicht gelang. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Göggingen: Arbeiter wurde von Stahlmatten verletzt

Am Freitag um 11.45 Uhr wollten zwei Arbeiter auf einem Firmengelände in der Straße Brunnenäcker eine Stahlmatte auf einen LKW laden. Als sie an der Lagerstelle eine Stahlmatte zur Seite zogen, kippte der gesamte Stapel um und traf einen 56-jährigen Arbeiter, welcher hierbei schwer verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: PKW prallt mit Radfahrer zusammen und flüchtet

Am Freitag um kurz vor 9 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad den Klosterberg in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf der Strecke kam den Radler ein bislang unbekannter PKW-Lenker entgegen, welcher mit seinem schwarzen Fahrzeug frontal mit dem Fahrradfahrer kollidierte. Der Radfahrer stürzte aufgrund des Unfalls und verletzte sich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell