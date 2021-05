Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kriminalpolizei sucht Zeugen, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Bühlertann: Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten in der Zeit zwischen Donnerstag, den 13.05.2021 und Sonntag den 16.05.2021 einen auf einem Baufeld an der L1060 in Fahrtrichtung Fronrot abgestellten Kettenbagger. An dem Bagger entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Möglicherweise steht die Tat im Zusammenhang mit einer im selben Zeitraum an der gleichen Örtlichkeit begangenen Sachbeschädigung eines Metallschildes, sowie eines Holzzaunes. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 7010 Euro.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

Schwäbisch Hall: Nach Auseinandersetzung mit Messer - Kriminalkommissariat sucht Zeugen

Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern am Samstag gegen 19:30 Uhr zwischen dem ZOB und dem Kocherquartier sucht das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall Zeugen. Gesucht wird dabei unter anderem eine Frau, welche am Samstagabend zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr hinter der Volksbank entlang in Richtung ZOB ging. Die Frau hat dunkle schulterlange Haare, dunkle Jacke, heller Kapuze und eine Umhängetasche, sowie eine Einkaufstasche.

Da der ZOB in Schwäbisch Hall ist zur Tatzeit stark frequentiert war, könnte es darüber hinaus noch weitere Personen geben, die die Auseinandersetzung beobachtet haben.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0 entgegen.

