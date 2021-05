Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Beamte beleidigt, Pkw beschädigt, Einbruch und Unfallflucht

Winnenden: Polizeibeamte beleidigt

Ein 32-jähriger Mann war am Donnerstagnacht gegen 23:30 Uhr mit der S-Bahn von Stuttgart in Richtung Backnang unterwegs. Dabei trank er im Zug Alkohol und trug keine Maske. Als er von einem 17-Jährigen gebeten wurde eine Maske aufzuziehen, begann der 32-Jährige diesen zu beleidigen und entblößte sein Geschlechtsteil vor ihm. Am Bahnhof in Winnenden wurde der Mann dann durch die Polizei aus der S-Bahn begleitet. Dabei zeigte er sich zunehmend unkooperativ und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen. Da der Mann auch immer aggressiver wurde, wurde er in Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und der Mann muss mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Winnenden: Pkw beschädigt

Etwa 500 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale zwischen Mittwochnachmittag 13 Uhr und Donnerstagmorgen 06:30 Uhr in der Hofäckerstraße. Dort schlug er mit einem Tritt gegen einen geparkten Citroen und zerstörte dadurch den Außenspiegel des Fahrzeugs. Das Polizeirevier Winnenden ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Urbach: Verkehrsunfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstagabend und Donnerstagvormittag einen geparkten Renault in der Wasenstraße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Winterbach: Einbruch in Schulgebäude

Zwischen Mittwoch und Donnerstag verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Schulgebäude in der Schulstraße. Dort durchsuchte er mehrere Schränke und beschädigte eine Musikanlage sowie einen Tischkicker. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Schorndorf bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

