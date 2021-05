Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Unfallflucht, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Ilshofen: Sachbeschädigung an Grundschule

Unbekannte beschädigten in der Zeit zwischen Montag, dem 10.05.2021 und Montag, dem 17.05.2021 an einer Grundschule in der Gartenstraße eine Holzvertäfelung, sowie ein Namensschild der Schule.

Die Polizei Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940010.

Braunsbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstag, 22:30 Uhr und Mittwoch, 13:45 Uhr beim Ein-oder Ausparken auf dem Marktplatz einen dort geparkten VW Golf. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen blauen Wagen. An dem VW Golf entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Verletzter Zweiradfahrer nach Unfall

Am Donnerstagabend kurz vor 20:00 Uhr befuhr ein 40-Jährige mit einem Hyundai Tucson die Schenkenseestraße und wollte von hier aus nach links in die Bühlerstraße abbiegen. Dabei übersah er einen hier in Richtung Hessental fahrenden 20-Jährigen auf einem Simson-Kraftrad. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, in dessen Verlauf der Zweiradfahrer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 6.000 Euro.

