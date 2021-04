Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Zustellstützpunkt der Deutschen Post

Uslar (ots)

Uslar (La) - In der Zeit von Donnerstag, den 01.04.2021, gegen 17.30 Uhr bis Freitag, den 02.04.2021, gegen 13.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Zustellstützpunkt der Deutschen Post in der Bahnhofstraße in Uslar. Es entstand geringer Sachschaden, entwendet wurde jedoch nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

