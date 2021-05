Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gehweg besudelt - Zeugen gesucht - Unfallflucht - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Aalen: Gehweg besudelt - Zeugen gesucht

Am Donnerstag wurde festgestellt, dass der Gehweg im Bereich der Einmündung der Erwin-Rommel-Straße zur Friedrich-Schwarz-Straße, unweit der dort aufgestellten Erinnerungsstelen, mit einem Schriftzug besudelt wurde. Dieser wurde mit rosa Sprühfarbe aufgebracht und hat potentiell verunglimpfenden Inhalt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Stadt Aalen entstehen Kosten zur Entfernung. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 bei der Polizei zu melden

Hüttlingen: Verkehrszeichen beschädigt

Zwischen Mittwoch und Donnerstagfrüh, 05.50 Uhr, wurde am Kreisverkehr in der Straße An der Pfütze ein Verkehrszeichen von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Kirchheim am Ries: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um 07:50 Uhr wollte ein 71-jähriger Lenker eines VW Transporters von der Kreisstraße 3205 aus Richtung Wössingen kommend, die Kreuzung zur Landstraße 1060 geradewegs in Richtung Kirchheim überqueren. Hierbei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 40-jährigen VW-Fahrers, welcher die L 1060 in Fahrtrichtung Ellwangen befuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

