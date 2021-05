Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist im Stadtgarten - Sachbeschädigung - Unfallflucht - Wertlosen "Goldring" verkauft - Polizeibeamter leicht verletzt - Sonstiges

Aalen: Exhibitionist im Stadtgarten

Am Dienstag gegen 19:20 Uhr konnte eine 22-jährige Frau im Stadtgarten einen Mann beobachten, welcher sich etwa 10 Meter von ihr entfernt in ein Gebüsch setzte und dort angeblich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Polizei Aalen bittet nun Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben bzw. Personen, die ebenfalls geschädigt wurden, sich unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Wasseralfingen: Sachbeschädigung

Mit Blut oder roter Farbe wurde am Mittwoch am Karlsplatz eine Hauseingangsanlage, Briefkästen sowie Klingeln eines Mehrfamilienhauses beschmutzt. Es entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Essingen: PKW prallt gegen Baum

Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Daimler-Benz die Albstraße von Essingen in Richtung Lauterburg. In einer dortigen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit der Leitplanke und prallte letztendlich gegen einen Baum. An dem stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. Eine 50-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und deswegen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Mittwoch um 19:45 Uhr stellte ein 49-Jähriger seinen VW T-Roc auf dem großparkplatz am Schießwasen ab. Als er gegen 20:10 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses im Bereich des hinteren linken Kotflügels einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro aufwies. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Wertlosen "Goldring" verkauft

Am Mittwoch gegen 13.15 Uhr wurde ein 81-jähriger Mann von einem ihm unbekannten Mann in der Paradiesstraße angesprochen. Der etwa 170 cm große Mann, der polnisch oder rumänisch sprach, konnte den Senior dazu überreden ihm einen Goldring für 50 Euro abzukaufen. Später stellte sich heraus, dass der gekaufte ring völlig wertlos ist. Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte bzw. Personen die ebenfalls angesprochen wurden. Diese können sich unter der Rufnummer 07171 / 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch um kurz vor 12 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Daimler-Benz Sprinter die Oberbettringer Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd. Um nach rechts abzubiegen, scherte der junge Mann in großem Bogen nach links aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Kraftomnibus, dessen 38-jährige Fahrer ebenfalls die Oberbettringer Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd befuhr. Der Busfahrer ging ging fälschlicherweise davon aus, dass der Sprinter links abbiegen wollte und fuhr weiter geradeaus. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Vermutlich bereits am 09.05.21 zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, wurde versucht eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Martin-Luther-weg aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An der Tür entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer schwer verletzt

Am Mittwoch um 12:40 Uhr fuhr ein 60-jähriger Radfahrer von Großdeinbach in Richtung schwäbisch Gmünd. Auf der Strecke wollte der Radler von der Fahrbahn auf den Gehweg auffahren, damit die hinter ihm fahrenden Autos passieren konnten. Hierbei wollte er über den abgesenkten Bordsteinbereich auffahren. Nachdem er jedoch zu früh einlenkte, prallte das Rad gegen den hohen Bordstein, so dass der zu Sturz kam. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung auf Friedhof

Auf dem Friedhof in der Straße In der Vorstadt wurden zwischen Montag und Dienstag zwei Bronzestatuen beschädigt. Zudem wurde der Sockel mit roter Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. Hinweise erbittet der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Die Wand der Fehrleunterführung am Bahnhof wurde mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Schaden in Höhe von etwa 500 Euro wurde am Dienstag um 8 Uhr festgestellt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamter leicht verletzt

Am Mittwoch um 22:10 Uhr wurde die Polizei an den Bahnhofplatz gerufen. Auf einem Parkplatz bei einem dortigen Hotel wurde ein augenscheinlich stark betrunkener Mann gemeldet, der unter anderem laut schreiend gegen die Fensterscheibe eines PKW schlug und die darinsitzende Frau beleidigte. Nachdem der Mann sich nicht beruhigen ließ, wurde er von den eintreffenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Hiergegen wehrte sich der Mann massiv, so dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde und die Handschließen beschädigt wurden. Letztendlich konnte der 30-jährige Mann zum Polizeirevier verbracht werden, wo er seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen konnte.

