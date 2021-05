Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Unfall im Bereich Am Schimmelberg / Binsengasse, zu welchem die Polizei Zeugen sucht. Ein 19-jähriger Fahrer eines BMW fuhr vom Kreisverkehr kommend auf der Binsengasse in Richtung Affalterried. Zeitgleich wollte eine 44-jährige VW-Lenkerin von der Straße Am Schimmelberg auf die Binsengasse einfahren. In der Annahme, dass der BMW nach rechts abbiegt, fuhr sie auf die Binsengasse aus. Der BMW-Lenker, der allerdings geradeaus weiterfuhr, wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei überfuhr dieser eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. An seinem Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07361 / 5240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell