Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Ein 32-Jähriger war am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr mit einem Mercedes-Kleinlaster auf der Nord-West-Umgehung von Roßfeld kommend in Fahrtrichtung B290 unterwegs. An der Einmündung zur Tiefenbacher Straße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Ford einer 57-Jährigen. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde die 57-Jährige leicht verletzt und musste anschließend in einer Klinik versorgt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreisverkehr

Eine 76-jährite Toyota-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 13:50 Uhr die Ortsumfahrung von Gründle kommend in Richtung L1060. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah sie den bereits dort fahrenden VW Golf eines 48-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro.

