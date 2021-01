Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten am Kaiserstuhl - Diebstahl aus Kfz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eichstetten am Kaiserstuhl - Am Dienstag, den 19.01.2021, um 13:15 Uhr stellte ein 57-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug in der Straße "Dorfgraben" auf einem Parkplatz ab und ging zum gegenüberliegenden Spielplatz, um die Winterlandschaft zu fotografieren. Nach seiner Rückkehr - etwa fünf bis zehn Minuten später - bemerkte er, dass seine rotkarierte Handtasche samt Geldbörse entwendet wurde. Den Pkw hatte der 57-Jährige nicht verschlossen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170 oder beim Polizeiposten Bötzingen unter 07663-60530 zu melden.

