Am Dienstag (15.9.) hat das 2. Polizeirevier gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Hansestadt Lübeck Radfahrkontrollen unter anderem am Lindenplatz, in der Karavellenstraße, Bei der Hansehalle, der Moislinger Allee und der Lachswehrallee durchgeführt. Die korrekte Nutzung der Rad- und Gehwege sowie die Ausrüstung und Funktionstüchtigkeit der Räder sollten überprüft werden.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 365 Radfahrerinnen und Radfahrer. 102 von ihnen verstießen gegen die Verkehrsregeln und wurden kostenpflichtig verwarnt, ergänzend dazu sprachen die Polizisten 71 mündliche Verwarnungen aus. Auch ein Fußgänger erhielt ein Verwarngeld, weil er bei Rotlicht die Straße überquerte.

Das verbotswidrige Fahren auf dem Gehweg wird mit 15 Euro geahndet, das Befahren des Radweges in falscher Richtung kostet 20 Euro. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

