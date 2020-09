Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_St. Lorenz Nord

Versuchter schwerer Raub in Lübeck

Lübeck (ots)

Am heutigen Dienstag (15.09.2020) gegen 13.45 Uhr wurde die Polizei in Lübeck zu einem Einsatz in den Müritzweg gerufen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge kam es zwischen zwei Männern zu einem versuchten schweren Raub, bei dem das Opfer verletzt wurde. Weitere Informationen zum Tathergang liegen noch nicht vor.

Die Bezirkskriminalinspektion Lübeck und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen.

Es wird nachberichtet, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

