Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Grömitz-B501

Verkehrsunfall auf der B501 - Eine verletzte Person

Lübeck (ots)

Am Montag (14.09.) kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Motorrad und einem Ford Focus. Der 25-jährige Motorradfahrer verletzte sich schwer. Gegen 16:15 Uhr wollte eine 57-jährige Ostholsteinerin auf der B501 an der Einmündung Am Wiendieksbach nach rechts einbiegen, musste jedoch warten, um zuerst einen Radfahrer durchfahren zu lassen, der auf dem rechten parallel verlaufenden kombinierten Rad- und Fußweg in gleiche Richtung fuhr. Der Kradfahrer erkannte das Abbremsen und Warten der vorausfahrenden Fordfahrerin offensichtlich zu spät und fuhr auf das Heck des Fords auf. Infolgedessen stürzte er mit seiner Honda auf die Fahrbahn. Der 25-jährige Ostholsteiner wurde mit einem Rettungswagen schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die eingesetzten Beamten sperrten die B501 während der Unfallaufnahme in beide Richtungen für circa eine Stunde. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

