Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heringsdorf

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck und der Lübecker Staatsanwaltschaft. Am Montag (14.09.) verletzte sich in Heringsdorf eine 81-jährige Radfahrerin durch einen Sturz lebensgefährlich am Kopf. Gegen 15:30 Uhr fuhr ein Ehepaar mit ihren Fahrrädern von der Promenade Süssau - aus Richtung Seebrücke kommend - hintereinander bergab in die Strandstraße in Heringsdorf. Dabei passierten sie eine geschlossene Schranke. Der 69 Jährige fuhr schräg rechts hinter seiner Ehefrau und berührte mit dem Vorderrad das Hinterrad der Frau. Die 81-jährige Ostholsteinerin stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Beide trugen keinen Fahrradhelm. Es bestand Lebensgefahr. Die schwer verletzte Radfahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Lübecker Klinik geflogen. Von Seiten des Polizeireviers Heiligenhafen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell