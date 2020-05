Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Osterkerzendieb trieb weiter sein Unwesen - Richter schickt 21-Jährigen in Untersuchungshaft

Neuss (ots)

In unserer Pressemeldung vom 20.05.2020 - 16:07 Uhr - berichteten wir über die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Osterkerzendiebs, der zudem durch eine mutwillige Beschädigung einer Bushaltestelle am frühen Mittwochmorgen auf sich aufmerksam gemacht hatte: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4602515

Der 21-Jährige beschäftigte auch am Freitag (22.5.) die Polizei. Der junge Mann wurde an diesem Tag erneut dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihm werden alleine für den Freitag mehrere Diebstähle, ein Hausfriedensbruch, ein Raubdelikt sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Zusätzlich soll er mehrere Frauen belästigt haben.

Der junge Mann, ohne festen Wohnsitz, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte ihn am Samstag (23.5.) in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Neusser Fachkommissariate dauern an.

