Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Aalen (ots)

Fellbach: Hoher Sachschaden bei Unfall

Rund 100.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch gegen 13:00 Uhr bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Höhenstraße mit der Siemensstraße. Ein 64 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr die Höhenstraße in Richtung Oeffingen. Eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr zur gleichen Zeit die Höhenstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Als die Mercedes-Fahrerin nach links in die Siemensstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Kreuzung ist durch eine Lichtzeichenanlage geregelt.

Die Polizei Fellbach bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 0711 5772-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell