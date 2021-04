Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60 zwischen Ingelheim West und Ost - Unfall zwischen LKW und Motorradfahrer, Motorradfahrer schwerverletzt, LKW flüchtet

Ingelheim (ots)

Zu einem schweren Unfall kam es am 28.04.2021, gegen 13:40 Uhr, auf der A60 zwischen Ingelheim West und Ingelheim Ost. Ein weißer LKW-Pritschenwagen scherte in Fahrtrichtung Mainz von der rechten auf die mittlere Fahrspur aus und schnitt dabei einen 77-jährigen Motorradfahrer mit Beiwagen. Der genaue Hergang ist bislang unklar. Der LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, obwohl er nach Angaben von Zeugen den Unfall bemerkt hatte. Der Motorradfahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert. Bei dem LKW handelt es sich vermutlich um einen Pritschenwagen7,5 t. Er soll Kanister geladen haben. Die Autobahn war für eine Stunde in Fahrtrichtung Mainz voll gesperrt und kann aktuell Einspurig befahren werden. Die Staatsanwaltschaft Mainz ist bereits eingebunden, ein Gutachter kommt zur Unfallstelle. Eine erste Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall gesehen und kann Hinweise zu dem flüchtigen LKW geben. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Heidesheim.

